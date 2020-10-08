Артемий Панарин и Алексей Текслер смотрели победный матч «Трактора»

Разговор хоккеиста и губернатора прошёл во время игры против «Куньлунь Ред Стар».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Разговор главы региона и уроженца Коркино состоялся на матче «Трактора» против «Куньлунь Ред Стар». Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе челябинской команды.

«Одними из тех, кто вчера наблюдал за победой „Трактора“ над „Куньлунем“, были президент клуба Алексей Леонидович Текслер и нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин», — отметили представители «чёрно-белых».

Напомним, игра закончилась победой «Трактора» со счётом 4:2. Весь матч был выполнен в необычном стиле — челябинский клуб поддержал акцию #доброшрифт. Именно шрифтом с таким названием на формы игроков были нанесены логотип, фамилии хоккеистов и их имена. Игровые майки, с автографами хоккеистов, на одной из которых расписался до игры и Артемий Панарин, после разыграли на аукционе. В итоге челябинцы собрали 457 000 рублей, все они пойдут на благотворительность.