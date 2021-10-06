В Челябинском зоопарке медведь Харитон прошел лечение и готовится к спячке

Животное с признаками отравления прошло терапию, его состояние нормализовалось

На этой неделе завершился последний этап терапии гималайского медведя Харитона. Специалисты заявляют, что его здоровье больше не под угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского зоопарка.

Сутками за ним ухаживали зоологи и ветеринары. Сейчас медведь почти не ест и не двигается, но так и должно быть перед зимней спячкой.

«Уже со дня на день Харитон устроится в своей уютной берлоге, где проведет всю зиму. А пока взгляните на то, как тщательно проводится проверка зимнего жилища. Несмотря на очень почтенный возраст, Харитон еще помнит, как наводить шороху в соломе», — поделились сотрудники зоопарка.

Напомним, признаки отравления у Харитона появились в тот же день, что и у других бурых медведей — Бусинки, Степы и Маши, но не такие выраженные. Бусинку ветеринарам удалось вылечить, Степа и Маша погибли. Сотрудники зоопарка считают, что животных отравили намеренно. На территории учреждения нашли сумку с мясом.