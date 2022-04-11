В челябинский зоопарк перевезли второго медвежонка из горнолыжного центра «Банное»

Первого зверя поймали в октябре 2021 года

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В челябинский зоопарк доставили второго медвежонка из окрестностей горнолыжного центра «Банное». В октябре 2021 года двух косолапых заметили в поисках пищи на территории курорта, в том же месяце поймали и первого медвежонка. Второй оказался более осторожным, его перевезли в зоопарк только в апреле.



Второй медвежонок попался на глаза в жилых массивах «Банного» в начале 2022 года, и сотрудники зоопарка оперативно подготовили клетку-ловушку. 8 апреля косолапого доставили в зоопарк. После адаптации обоих поселят вместе.



Операцию по спасению двухлетних медвежат устроили по личному поручению губернатора Алексея Текслера. Оба найденыша — девочки. Губернатор предложил выбрать им имена в социальных сетях. Для одной с именем уже определились — ее назвали Шкодой за озорной характер.

Напомним, в начале февраля в челябинском зоопарке начали разработку нового вольерного комплекса для бурых медведей. Его начнут строить уже в этом году.