В челябинский зоопарк доставили второго медвежонка из окрестностей горнолыжного центра «Банное». В октябре 2021 года двух косолапых заметили в поисках пищи на территории курорта, в том же месяце поймали и первого медвежонка. Второй оказался более осторожным, его перевезли в зоопарк только в апреле.
Второй медвежонок попался на глаза в жилых массивах «Банного» в начале 2022 года, и сотрудники зоопарка оперативно подготовили клетку-ловушку. 8 апреля косолапого доставили в зоопарк. После адаптации обоих поселят вместе.
Операцию по спасению двухлетних медвежат устроили по личному поручению губернатора Алексея Текслера. Оба найденыша — девочки. Губернатор предложил выбрать им имена в социальных сетях. Для одной с именем уже определились — ее назвали Шкодой за озорной характер.
Напомним, в начале февраля в челябинском зоопарке начали разработку нового вольерного комплекса для бурых медведей. Его начнут строить уже в этом году.