В зоопарке Челябинска разместили первого спасенного медвежонка

Операцию по спасению животных проводили по поручению главы региона Алексея Текслера

В челябинском зоопарке обживается первый медвежонок, которого доставили из окрестностей горнолыжного центра «Банное». Второе животное сейчас ищут, чтобы также передать специалистам. В зоопарке города рассказали про операцию спасения, как себя чувствует животное и в каких условиях оно находится.

В начале октября в соцсетях появилось видео, как мишки бродят в окрестностях горнолыжного центра «Банное». Эти медвежата привыкли искать еду вблизи жилья человека и по мере взросления стали представлять реальную угрозу для окружающих. К сожалению, их естественной средой обитания стали помойки у оздоровительных учреждений.

Местные жители все чаще стали жаловаться на вредительство хищника, и судьба животных могла закончиться трагически. Но появился шанс спасти жизнь двух медвежат — их принял Челябинский зоопарк.

Долгую дорогу медвежонок перенес хорошо. Позже выяснилось, что это самка весом 85 кг. Для бурой медведицы был подготовлен вольер с бассейном, в берлогу заложена солома, поставлены «медвежьи» игрушки из прочного пластика.

Когда хищницу запустили в новое жилище, она с любопытством изучила территорию, с огромным аппетитом съела приготовленные для нее творог, йогурты, морковку и кусочки арбуза. Особенно ей понравился бассейн. После плотного ужина малышка расположилась на мягкой соломе и уснула в берлоге крепким медвежьим сном.

«Любопытная малышка, много шкодит и отличается отменным аппетитом. Маленькая медведица не проявляет признаков стресса, ее физическое состояние не вызывает у ветеринаров опасений. Сейчас главные задачи сотрудников зоопарка — это помочь хищнику адаптироваться в новых условиях, провести необходимые ветеринарные мероприятия и подготовить косолапую к зимней спячке», — рассказали в Челябинском зоопарке.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера была организована операция по спасению медвежат, в которой участвовали сотрудники Челябинского зоопарка, экологи и волонтеры.

Специалисты группы во главе с директором зоопарка Юрием Леончиком отправились в Республику Башкортостан, на территорию горнолыжного центра на озере Банное. С собой взяли все необходимое: транспортные клетки, ветеринарные препараты, продукты, входящие в рацион бурых медведей, вкусняшки. По прибытии на место была изучена территория и выставлены точки для наблюдения за медвежатами.

Первые сутки команда просто наблюдала за медведями со стороны, зоологи оценивали размеры и физическое состояние животных, изучали поведение. Затем специалисты установили клетки-ловушки, и 13 октября в одну из них попал медвежонок. В этот же день животное было транспортировано в Челябинский зоопарк.

На территории горнолыжного курорта оставлена клетка-ловушка для другого медвежонка, за которым наблюдают волонтеры. Как только поступит сигнал, сотрудники зоопарка отправятся за вторым хищником.