В челябинских ЗАГСах будут принимать по записи

По такой схеме будут работать практически все учреждения города.

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В Челябинске из-за риска распространения коронавирусной инфекции многие учреждения перейдут на режим работы по предварительной записи. Такое решение приняли на оперативном штабе в мэрии города.

Управление социальной защиты города не только переходит в режим работы по записи, но и начинает принимать документы по электронной почте. Кроме того, будет введено изменение по обеспечению горячим питанием нескольких групп населения.

«Столовые, в которых обеспечивается питание для малоимущих, должны выдавать горячие обеды в одноразовых боксах», — подчеркнула глава города Наталья Котова.

Также, управление социальной защиты обеспечивает доставку продуктов для одинокопроживающих людей в возрасте от 60 лет. Продукты покупаются за счет заказчика и бесплатно доставляются ему домой. Всего в Челябинске данной услугой воспользовались 55 человек.

Номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью одиноким гражданам от 60 лет:





