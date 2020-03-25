В Челябинске из-за риска распространения коронавирусной инфекции многие учреждения перейдут на режим работы по предварительной записи. Такое решение приняли на оперативном штабе в мэрии города.
Управление социальной защиты города не только переходит в режим работы по записи, но и начинает принимать документы по электронной почте. Кроме того, будет введено изменение по обеспечению горячим питанием нескольких групп населения.
«Столовые, в которых обеспечивается питание для малоимущих, должны выдавать горячие обеды в одноразовых боксах», — подчеркнула глава города Наталья Котова.
Также, управление социальной защиты обеспечивает доставку продуктов для одинокопроживающих людей в возрасте от 60 лет. Продукты покупаются за счет заказчика и бесплатно доставляются ему домой. Всего в Челябинске данной услугой воспользовались 55 человек.
Номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью одиноким гражданам от 60 лет: