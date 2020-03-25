#ЯВДОМИКЕ: «Первый областной» перешёл на «удалёнку»

Все корреспонденты сайта теперь работают из дома.

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Мы, как и большинство людей по всему миру, перешли в режим дистанционной работы. Мы все абсолютно здоровы. Просто последовали рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава и перешли на «удалёнку» в условиях карантина. Мы не ходим по торговым центрам, на посещаем общественные места. Мы работаем в прежнем режиме и теперь все новости отписываем для вас из дома. Так же оперативно и достоверно.

В течение 14 дней мы будем покидать своё жилище лишь в крайнем случае — поход в аптеку или магазин, покупки для дедушек и бабушек, родителей.

Этим наш сайт поддерживает мировое движение #оставайтесьдома. «Первый областной» изменил для этого свой логотип и тем самым напоминает своим читателям, что #явдомике на данный момент самое безопасное место.

Также не забывайте о важных мерах профилактики: мойте руки не реже одного раза в час, пользуйтесь антисептиками, не трогайте грязными руками своё лицо, минимизируйте контакт с наличными деньгами. Также оградите пожилых людей от контакта с внешним миром, ведь именно они находятся в зоне риска.

Напоминаем, что Минздрав Челябинской области открыл горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции по номеру: 8-351-240-15-16. Также если вы почувствовали недомогание, у вас имеются признаки заболевания, следует немедленно вызвать врача на дом.