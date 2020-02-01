Новости на телеканале ОТВ будут выходить с сурдопереводом

Южноуральцы, имеющие проблемы со слухом, смогут качественно получать новую информацию.

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Уже с понедельника, 3 февраля, программа «Время новостей» на телеканале ОТВ будет выходить с сурдопереводом. Теперь слабослышащие южноуральцы смогут качественно получать информацию, которую озвучивают корреспонденты.

«Всего на канал мы приглашаем порядка 3-4 сурдопереводчиков. Они будут делить эфиры по графику, так как мы столкнулись с тем, что ведущие и корреспонденты говорят достаточно быстро, люди просто устают», — рассказала Марина Тимофеева, программный директор медиахолдинга ОТВ.

Подчёркивается, что все сурдопереводчики являются квалифицированными специалистами в переводе устной речи на язык жестов.

Отмечается, что это введение сурдоперевода связано с новым законом, который вступил в силу 1 января 2020 года. Он подразумевает, что минимальный объём адаптированного для инвалидов по слуху контента, согласно данным Роскомнадзора, должен составлять не менее 5% от общего объема вещания телеканала в неделю.

«Время новостей» с сурдопереводом можно смотреть по будням, в 21:30, а также повторы выпусков в 5 утра, в 6:30 и 11:30.