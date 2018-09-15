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/ «Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы

«Это драйв!». Челябинские пенсионеры учат латиноамериканские танцы

Клуб «Золотые яблоки» воплощает не реализованные в молодости мечты.
сегодня в 10:59
  |  Общество

Челябинские пенсионеры вышли на паркет. Разбившись по парам, они отрабатывают ритмичные па. Танцуют только те, кому за 50. Руководит творческим процессом Елена Литвиненко. Вот уже пятый год она учит участников клуба активного долголетия «Золотые яблоки» хореографии. Два раза в неделю танцоры почтенного возраста собираются во дворце культуры Железнодорожников.

Самое популярное направление у нас танцевальное, потому что это движение, драйв, удовольствие. Это также знакомство, и вообще, гармоничный вид творчества. Мы учим разные направления, это и европейские, латиноамериканские, бальные танцы советского времени. К нам приходят взрослые люди, которые говорят, что хотели всю жизнь танцевать, просят научить их. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель танцевального коллектива Елена Литвиненко.

Один из самых активных посетителей клуба — преподаватель ЮУрГУ Владимир Осмоловский. Он работает в университете 42 года, преподает математику и является кандидатом наук. Владимир Осмоловский говорит, что танцы для него — увлечение, которое поднимает настроение и дает позитивный толчок в жизни.

Через месяц будет 4 года, как я занимаюсь танцами. Каждый приход на танцы для меня — праздник. Мне это очень нравится. Кроме того, я уже второй год занимаюсь аргентинскими танцами в другом клубе. Это мое увлечение, которое дает радость, тонус, поднимает настроение и отражается на всей жизни. Танцами я увлекся уже после пенсии. В молодости немного танцевал, но не так основательно. Случайно узнал, что Елена и Виктор Литвиненко открыли такой клуб, пришел, и занимаюсь вот уже 4 года. —  рассказал Владимир Осмоловский.

По словам пожилых танцоров, главное — здоровье, которое нужно обязательно сохранить, а танцы очень хорошо помогают поднять и сохранить жизненный тонус.

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