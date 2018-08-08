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/ Южноуральские банки оказались в сотне самых экономически эффективных в России

Южноуральские банки оказались в сотне самых экономически эффективных в России

У них хорошие показатели по рентабельности активов.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Четыре банка Челябинской области остаются экономически эффективными — входят в сотню лучших по стране. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального РИА Рейтинга. Составляя его, эксперты ориентировались на прибыль банков, рентабельность активов и их рост. Для южноуральских банков рентабельность за 12 месяцев составила от 1,8 до 2,2%.

Среди 200 крупнейших российских банков оказались 4 южноуральских. «Челябинвестбанк» занял 59 позицию, без изменений. «Челиндбанк» спустился на 7 позиций в сравнении с предыдущим ежеквартальным рейтингом — 60 место. «Снежинский банк» поднялся на 33 позиции — это 69 место, а банк «Куб» — на 2, замкнув 80 лучших. — прокомментировали сайту «Первый областной» составители рейтинга.

Отметим, что среди крупных банков, работающих по всей России, самым прибыльным остается Сбербанк. Вторым — ВТБ. На 3 и 4 местах расположились «Альфа-Банк» и «БИНБАНК» соответственно.

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