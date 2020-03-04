Это не шутка: проезд в ещё одной челябинской маршрутке подорожает с 1 апреля

На этот раз цена будет ровная, без копеек.

Послушать 00:00 На первое апреля в Челябинске запланировано повышение цены проезда в ещё одной маршрутке. На этот раз речь идёт о маршруте № 13 «Областная больница — Посёлок Локомотивный». Только здесь цена будет ровная, без копеек — 28 рублей. «Как указано в информации перевозчика, повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвано необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, онлайн-касс и повышение цен на ГСМ», — сообщили в управлении транспорта администрации Челябинска. Отметим, что компании-перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на перевозку пассажиров, заранее уведомив об этом управление транспорта Челябинска за 30 дней до изменения тарифа. Напомним, что в течение марта проезд возрастёт на многих маршрутах. Первые изменения произойдут уже 12 марта. И на большинстве направлений проезд будет с неровной ценой, к примеру, 28 рублей и 30 копеек.