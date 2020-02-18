Челябинская область — в числе регионов с дешёвым шампанским

Исследование провела IT-компания «Эвотор».

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Челябинская область вошла в число регионов России, где меньше всего стоит бутылка игристого вина. Результаты исследования опубликовали «РИА Новости».

На Южном Урале бутылку шампанского в среднем продают за 199 рублей. Это данные за последние 12 месяцев. За год алкоголь подешевел на 1,1 процента. С таким показателем регион занимает 5 место в стране. Обогнали Челябинск по дешевизне только Марий Эл, Курская область, Пермский край и Чувашия, где напиток можно приобрести за 181 рубль 50 копеек.

А вот раскошелиться любителям игристого придётся в Москве, Пермском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Авторы исследования объяснили, что на изменение стоимости шампанского влияли инфляция, рост налога на добавленную стоимость и затраты на доставку.