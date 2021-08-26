В Челябинске жители решили сами отремонтировать дорогу к своему военному городку

Подъездные пути в поселок сейчас не переданы на баланс муниципалитета

Жители челябинского поселка ЧВВАКУШ устали добираться до дома по разбитой дороге — весь асфальт в ямах и колдобинах. Поэтому они решили взять дело в свои руки: собрали деньги, вызвали нужную технику и провели необходимые работы. Об этом сообщили подписчики сообщества поселка в соцсети «ВКонтакте».

«Для тех, кто не в курсе, Игорь Игоревич выдвинул инициативу о ремонте дороги к садику и поликлинике. Давайте поможем ему осуществить задуманное как можно скорее», — такой призыв в местном паблике разместил один из жителей поселка.

Уже на следующие сутки стало известно, что жители военного городка своими силами собрали 9600 рублей. Позже заказали самосвал с асфальтовой крошкой и самостоятельно, с помощью лопат, начали ремонт дороги на улицах Бурденюка и Героя России Молодова.

Дорога находится в разбитом состоянии, потому что, по сути, ни на чьем балансе сейчас не находится.

«Данные улицы еще не переданы в муниципалитет. На какой стадии эта процедура, можно уточнить в КУИиЗО», — ответили ИА «Первое областное» в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, территорию военного городка еще 10 лет назад власти Челябинска хотели взять под контроль муниципалитета. На сегодня в Челябинске существует достаточное количество бесхозных сетей и объектов — об этом рассуждает корреспондент ИА «Первое областное».

Автор: София Поромова