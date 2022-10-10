В Челябинске жители подали 76 заявлений на выплаты детям мобилизованных

Документы принимают сотрудники соцзащиты

В Челябинске начали принимать заявления на единовременную выплату детям, отцы которых попали под частичную мобилизацию. На сегодня подано 76 таких заявлений. Об этом в понедельник, 10 октября, в ходе аппаратного совещания доложил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«С пятницы начали принимать документы во всех управлениях соцзащиты, 76 заявлений оформлено. По 20 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 18 лет», — прокомментировал Сергей Авдеев.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера семьи получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Жителей проинформировали, какие документы нужно предоставить для начисления материальной поддержки.

Подать документы можно не только в будни, но и в выходные дни. Рассказываем, куда обращаться жителям крупных городов региона.

Также глава региона рассказал, какие выплаты получат дети и родители резервистов, и поручил Минсоцу незамедлительно организовать прием документов для оформления выплат.