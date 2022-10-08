Оформить выплаты на детей мобилизованных магнитогорцы и челябинцы смогут в эти выходные

Рассказываем, как работают учреждения соцзащиты

На этой неделе в Челябинской области стартовал прием документов для единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей детям мобилизованных. Подать документы можно не только в будни, но и в выходные дни. Рассказываем, куда обращаться жителям крупных городов региона.

В эти субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, жители Челябинска могут подать заявление на единовременную выплату с 9:00 до 17:00 в управления социальной защиты по следующим адресам:

Калининское управление социальной защиты населения, ул. Шенкурская, 7Б. Телефон: 727-56-90;

Курчатовское управление социальной защиты населения, Комсомольский проспект, 107/а. Телефон: 731-51-01;

Ленинское управление социальной защиты населения, ул. Гагарина, 42А. Телефон: 256-43-16;

Металлургическое управление социальной защиты населения, ул.Дегтярева,49Б. Телефон: 735-85-99;

Советское управление социальной защиты населения, ул. Цвиллинга, 63. Телефон: 261-86-24;

Тракторозаводское управление социальной защиты населения, ул. Артиллерийская, 109. Телефон: 775-52-17;

Центральное управление социальной защиты населения, ул. Советская, 36. Телефон: 263-65-93.

Жители Магнитогорска могут обратиться за получением выплаты по адресу: улица Октябрьская, 32, кабинет 205 с 8:30 до 17:30 по будням и с 10:00 до 17:00 в выходные. Телефон для подачи заявок в управление социальной защиты населения: 26-03-24.

Подробнее о том, какие документы необходимо предоставить в управления соцзащиты, читайте в нашем материале.