В Челябинске жильцы 90-летнего дома опасаются капремонта крыши

Они намерены подать документы в мэрию о признании четырехэтажки аварийной

В Челябинске некоторые жильцы дома № 10 по улице Савина обеспокоились ближайшим ремонтом кровли, они боятся, что их 90-летняя четырехэтажка может не выдержать нагрузки капремонта. Жильцы учли опыт соседнего дома № 8, где после замены кровли дом признали подлежащим сносу, и теперь готовят документы в мэрию до начала работ. Мать-одиночка Марина Томилова рассказала информагентству «Первое областное», что признание дома аварийным для нее — единственная возможность «выбраться из этих катакомб».

Марина Томилова купила комнату в одной из квартира на четвертом этаже в доме № 10 по улице Савина. Восемь лет женщина там не проживала, но теперь обстоятельства вынудили ее переехать, хотя, по мнению Марины, жить в доме может быть небезопасно.

«В 2014 году я купила комнату на средства материнского капитала. Тогда в техническом паспорте износ дома на 1987 год составлял 52%. На днях региональный оператор по капремонту отправил мне справку, что на 2020 год износ этого же дома 51%. Я не понимаю расчетов износа, но как за 33 года он мог „помолодеть“? Скоро мне с ребенком надо въезжать в комнату, это единственное наше жилье. Но я опасаюсь. Дом в очень плохом состоянии», — рассказывает Марина.

Женщина поясняет, что переписка с регоператором началась после того, как Марина Томилова обратилась в фонд за разъяснениями необходимости капремонта кровли.

«У нас уже керамзит завезли, материал лежит возле подъезда, но сам капремонт никто с жильцами не согласовал. Я боюсь, что весь этот керамзит посыплется мне на голову, когда его тяжести не выдержат старые подпорки», — рассказывает женщина.

Марина рассказывает, что старый дом, которому уже почти 90 лет, может не выдержать нагрузки капремонта.

«В подвале все ржавое, грибок, сырость в квартирах, перекрытия гнилые... трубы бегут», — описывает состояние дома Марина.

Женщина выразила свое намерение обратиться в мэрию для признания дома аварийным. Но не все жильцы дома согласны с рвением соседки.

«На завтра у нас запланировано собрание. Многие не понимают, чем может грозить ремонт старого дома, кому-то жалко своих косметических ремонтов и насиженного места. А для меня — это единственная возможность вырваться из этих катакомб», — признается Марина.

На тревожные сообщения женщины в социальных сетях отреагировали в жилищной инспекции и в мэрии. Так в ГЖИ обращений от жителей о состоянии подвалов и перекрытий не поступало. А признание дома аварийным относится к компетенции администрации города. В мэрии же ответили, что ремонт крыши дома производится Регоператором согласно утвержденному краткосрочному плану и региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Работы по ремонту перекрытий в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не входят. Вопрос ремонта перекрытий находится в компетенции общего собрания собственников многоквартирного дома», — прокомментировали в мэрии.

В администрации отметили, что из региональной программы капремонта подлежат исключению аварийные дома, признанные в соответствии с законодательством. Но дом по адресу Савина, 10 аварийным и подлежащим сносу не признан.

Напомним, в Челябинске жители соседнего дома № 8 по улице Савина забили тревогу, когда в их доме начался капитальный ремонт, впоследствии четырехэтажку признали аварийной и подлежащей сносу. Теперь по примеру соседнего дома, построенного в одно время с домом № 10, Марина и ее единомышленники решили обратиться в мэрию.



Напомним, в 2021 году в доме по улице Кронштадтской обрушилась стена после начала капитального ремонта на фасаде здания. По счастливой случайности жильце не пострадали.