В Челябинске из-за ремонта крыши топит квартиры дома на улице Савина

Жильцы хотят, чтобы регоператор остановил работы на старой четырехэтажке

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В Челябинске жильцы многоквартирного дома № 8 по улице Савина пожаловались на подтопления квартир из-за замены кровли во время дождей. Информагентству «Первое областное» они рассказали, как пытаются спасти свой 89-летний дом от капремонта, так как боятся, что он не выдержит реконструкции.

Жительница дома Дарья Шестакова рассказала, как еще весной в их четырехэтажном доме начались работы по ремонту кровли. С этого времени в доме произошли четыре протечки из-за дождей. Жильцы пострадавших квартир не согласны с ремонтом, так как боятся, что он может просто развалиться от старости. Сейчас люди просят отменить в доме замену системы отопления и обновление фасада. Такое расходование средств они считают нецелесообразным.

«Они бы эту часть работ завершили как надо. А потом уж за другие виды брались. И в целом наш дом настолько стар, что мы боимся, когда его ворошат», — пояснила Дарья Шестакова.

По ее словам, жильцы имеют на руках результат экспертизы, в которой написано, что внутридомовые перекрытия имеют 80% изношенность.

«Куда мы только не обращались. Мы просим признать наш дом непригодным для жилья», — продолжает женщина.

Она рассказала, что в доме есть провалы в подвал, в котором скапливаются канализационные стоки, в квартирах обитают клопы и стоит неприятный запах от нечистот и сырости. А теперь от протечек могут прогнить деревянные потолочные перекрытия.

«От дождей пострадали шесть квартир. У соседей протекли комнаты по разным сторонам дома. Кроме того, в подвале у нас скапливается канализация. И мы так живем: сверху заливает, снизу — топит»,

говорит Дарья Шестакова.

Ее слова подтверждает соседка Светлана Дучак. Женщина проживает на четвертом этаже и переживает уже четвертый потоп.

«Подрядчик приходит, актирует, называет какие-то даты, сроки их давно выходят, а ситуация не меняется. Теперь якобы у них нет стройматериалов. На кровлю нас не пускают, так как мы стали уже проверять, какими укрывными материалами ее застилают», — рассказывает Светлана.

Сейчас жильцы дома собрали 80% голосов за выбор уполномоченного представителя, который может принимать самое непосредственное участие в контроле за ходом ремонтных работ.

В фонде регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов знают лишь о затоплении трех квартир. Хотя жильцы называют в два раза больше — шесть.

«При выпадении осадков произошло затопление трех квартир через фановые трубы, выведенные за предел кровли, а также укрывного материала, используемого при производстве работ по ремонту крыши. Подрядная организация выполнила все изоляционные и укрывные работы, для избежания возможного повторения данной ситуации, а также провела работы с собственниками данных помещений на предмет возмещения причиненного ущерба в жилых помещениях», — прокомментировали в фонде.