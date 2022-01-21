В Челябинске расселят и снесут дом, в котором недавно провели капремонт

Жильцы считают, что деньги на работы были потрачены нецелесообразно

90-летний многоквартирный дом № 8 по улице Савина в Челябинске признали аварийным после того, как жильцы начали доказывать, что капремонт проводить в их старом доме нецелесообразно. Прокуратура города нашла нарушения прав жителей дома, и теперь он подлежит сносу. А жильцы пытаются выяснить, кто принял решение о капремонте, который в течение 2021 года спровоцировал разрушение и подтопление квартир. Информагентству «Первое областное» они рассказали, что представители фонда капитального ремонта до сих пор предлагают жильцам завершить работы.

В Челябинске суд признал аварийным и подлежащим сносу дом № 8 по улице Савина, в котором в 2021 году был проведен капитальный ремонт. Информационное агентство «Первое областное» рассказывало историю, как в июле прошлого года четырехэтажный дом во время замены кровли затапливало от дождей шесть раз. Тогда жильцы дома были не только недовольны качеством проводимых работ, но и сомневались в их необходимости.

Они напугались, что почти вековой дом может повторить трагичную судьбу многоквартирного дома на улице Кронштадтской, где во время капремонта по фасаду сначала обвалилась отмостка, а потом рухнула и вся стена. Жильцы на Савина заказали независимую экспертизу, которая показала 80% изношенности перекрытий.

«В ноябре 2021 года работы на кровле завершились, но мы ее не приняли. Теперь после того, как про нас стали писать, прокуратура провела свою проверку. Мы знаем уже, что суд принял заключение об аварийности дома, но пока нам официальных документов от мэрии по этому поводу не поступало. Наоборот, представителю нашего дома пришло вчера предложение от регоператора продолжить ремонтные работы по фундаменту, подвалу, теплообменнику и горячему водоснабжению. Но ведь мы изначально были против капремонта, дом уже тогда был аварийным. Мы еще в прошлом году отказались от замены фасада и системы отопления. А теперь они его до сих пор предлагают ворошить», — рассказала «Первому областному» жительница дома Дарья Шестакова.

Она пояснила, что жильцы еще не знают о сроках расселения и в целом как и когда решится судьба дома. Дарья и ее соседи пытаются сейчас выяснить, кто принял решение начать капитальный ремонт старого дома.

«Мы считаем, что деньги, которые люди платят в фонд, были по нашему дому потрачены нецелесообразно. Более того, с нами никто не советовался: стоит ли начинать ремонт, какие виды работ должны быть проведены в доме а какие нет. В итоге у нас заменили электропроводку, в качестве которой мы сомневаемся, от замены кровли у нас подтопило квартиры. Кто-то должен понести за это ответственность», — резюмирует Дарья.В фонде регоператора на запрос информагентства ответили, что все формальности были соблюдены.



«Региональный оператор выполнил работы в соответствии с регпрограммой. На данный момент в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, и крыша», — пояснили представили фонда "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

Пока, по данным прокуратуры города, акт администрации города о признании указанного дома аварийным и подлежащим сносу проходит процедуру согласования. Информагентство «Первое областное» будет следить за развитием событий.