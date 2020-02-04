Заявление и терпение — все что нужно, чтобы сменить управляющую компанию

Специалист рассказывает, с чего начать.

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Если вам надоело оплачивать сомнительные счета, лампочки в подъезде не горят, а лифт все время ломается, пришло время сменить управляющую компанию. Процесс это не быстрый, но реальный.

Первое и ключевое правило — выбрать альтернативный вариант и провести общее собрание собственников жилья, где свыше 50% жильцов проголосуют за смену УК.

«Протокол собрания направляется в жилищную инспекцию, специалисты проверят бумаги и вынесут свой вердикт — состоится переход или нет. Все это время ваш дом обязана обслуживать действующая управляющая компания. Соответственно, они же будут выставлять квитанции», — говорит коммунальный специалист Алексей Коробков.

После внесения изменений в лицензию, о которых собственники узнают из решения госжилинспекции, к управлению приступает новая организация. Никаких перерывов в обслуживании быть не должно, передача дома происходит практически день в день.