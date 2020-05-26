В Челябинске женщина напала на сотрудника полиции при исполнении

Страж порядка пытался оформить протокол на ее родственника.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали женщину, которая напала на полицейского при исполнении. Неприятная ситуация произошла в Калининском районе, где участковый увидел, что один из местных жителей находится в общественном месте без средств индивидуальной защиты. Участковый напомнил, что в регионе введен масочный режим и необходимо надевать маску, однако мужчина проигнорировал эту просьбу.

«Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При документировании данного правонарушения, родственница мужчины, 1987 года рождения причинила сотруднику полиции телесные повреждения», — сообщили сайту «Первый областной» ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Мужчину и его родственницу доставили в отдел полиции, где в отношении него составили несколько протоколов по статьям: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Материалы, оформленные в отношении женщины, были направлены в следственные органы, для принятия решения. Как стало известно сайту «Первый областной», нарушительница трудится художником в одном из челябинских театров.

Отметим, что за нападение на сотрудника полиции статьей 318 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.