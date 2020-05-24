Полицейские Миасса задержали подозреваемых в кражах

Подробнее о преступлениях рассказали в региональном МВД России.

Послушать 00:00

Сразу две кражи раскрыли полицейские Миасса Челябинской области. Всем подозреваемым уже избрана мера пресечения. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала в полицию обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что пока находился в магазине, оставил свой сотовый телефон на стеллаже. А проходящий мимо мужчина похитил его. Сумму ущерба потерпевший оценил в 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1957 года рождения. Похищенное у него изъяли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ „кража“. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет»,— рассказали в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ещё одно заявление полиция получила от владельца ломбарда: оттуда неизвестные украли фотоаппарат стоимостью 8,5 тысяч рублей. В скором времени сотрудники МВД задержали ранее судимых местных жителей — женщину 1967 и мужчину 1978 годов рождения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет»,— добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.