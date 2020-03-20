25 прибывших из-за границы обследовали на коронавирус в Челябинской области

Подтвержденных диагнозов по-прежнему нет.

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Лаборатории Роспотребнадзора в Челябинской области ежедневно производят сотни исследований на коронавирус. В регионе ведется масштабная профилактика распространения новой инфекции.

«За прошлые сутки лаборатория провела 249 исследований, за последние сутки исследовано 206 проб. Из них прибывших 25, мы продолжаем смотреть за пневмониями (138 проб), по мониторингу 15. У нас каждый день цифра разная. Это нормальная динамика. Заболевших у нас нет. Поставить диагноз такой может только новосибирская клиника „Вектор“», — объяснил главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

Под медицинским наблюдением сегодня остаются 1414 человек. Подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией в регионе не было зарегистрировано. В туберкулезном диспансере продолжают проходить изоляцию 13 здоровых людей. Троих сегодня выписали без признаков заболевания. Все, кто возвращается в Челябинскую область из других стран, должны уйти на самоизоляцию и сообщить о своем прибытии по телефону «горячей линии» Минздрава.

«„Горячая линия“ Министерства здравоохранения работает в круглосуточном режиме по телефону 8 (351) 240-15-16. В течение дня диспетчеры приняли 444 звонка», — напомнили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Сообщить о себе и изолироваться от других людей необходимо всем, кто побывал за границей. Темпы распространения коронавируса в странах Европы колоссальны. Избежать заражения и эпидемии на территории страны можно лишь в случае соблюдения осторожности. Сообщить о себе и сдать анализы не составит труда. Последствия же от отказа могут быть плачевными.

