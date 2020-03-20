Пенсионерам будут доставлять продукты на дом во время самоизоляции

Правительство региона прорабатывает этот вопрос с Минсоцом.

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Коронавирус Covid-19 пробрался уже почти во все страны мира. Но, по статистике, этому заболеванию в большей степени подвержены люди преклонного возраста. Поэтому в период пандемии нужно уделять большое внимание именно пенсионерам. Об этом заявил Алексей Текслер во время совещания оперативного штаба по коронавирусной ситуации.

«Во время самоизоляции нужно обеспечить все возможности для людей. Нельзя о них забывать, это непростой вопрос. Пожилым гражданам нужно максимально ограничить своё общение, а нам нужно максимально помочь им. Этих людей нужно окружить заботой, ведь они находятся в зоне риска заражения», — заявил Алексей Текслер.

Поэтому не только пенсионеров, но и всех, кто уходит на вынужденную самоизоляцию, важно обеспечить продуктами и лекарствами. Для этого прибегнут к помощи социальных работников и волонтёров. Министерство социальных отношений региона вместе с правительством Челябинской области уже приступили к выполнению данного поручения губернатора.

«Мы сейчас обрабатываем вопросы по одиноко проживающим пожилым людям. Им будем организовывать доставку с помощью соцработников, также с помощью волонтёров. Также обращаемся к детям и внукам, чтобы поберегли своих родственников и доставляли им лекарства и продукты», — отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

К слову, Алексей Текслер поднял данный вопрос не только в регионе, но и на федеральном уровне, чтобы оперативно подключить к этому вопросу сетевые службы доставки.