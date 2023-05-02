В Челябинске жалобы на желтую воду из кранов возглавили топ интернет-обращений

Коммуналка беспокоит горожан больше благоустройства

За последнюю неделю жители Челябинска чаще всего жаловались в интернете на желтую воду из-под кранов и плохую уборку территории. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) Челябинской области.

ЦУР анализирует обращения граждан, которые они оставляют в социальных сетях и через платформу обратной связи на портале госуслуг. За прошедшую неделю ЦУР зафиксировал 2732 сообщения. В масштабах региона больше всего жалоб поступило по темам благоустройства (551), ЖКХ (481) и ремонту дорог (447). В областном центре распределение немного иное — в первую очередь жителей Челябинска беспокоит качество водопроводной воды, а уже потом чистота во дворах и на улицах.

Жители Челябинска регулярно жалуются на водопроводную воду цвета ржавчины начиная с зимы. На прошлой неделе мэрия призвала горожан набраться терпения: в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Тем временем Следственный комитет организовал проверку жалоб челябинцев на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

В понедельник, 2 мая, жителей Челябинска предупредили, что с 4 по 7 мая водопроводная вода изменит цвет из-за переключения водовода для строительства станции УФ-обеззараживания.