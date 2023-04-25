Челябинцам пообещали скорое очищение водопроводной воды от ржавчины

Коммунальная проблема сохраняется с зимы

Жители Челябинска продолжают жаловаться на плохое качество водопроводной воды. В социальных сетях появилась очередная порция сообщений и фотографий, показывающих, что горожане продолжают набирать ванны и даже чайники мутной водой цвета ржавчины. Мэрия заверила челябинцев, что предпринимаются все возможные меры и в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Информация о ржавой воде появилась в минувшие выходные в одном из популярных ВК-пабликов. Пользователь сообщил, что проблема наблюдается в Тракторозаводском районе, на улице Октябрьской.

Судя по комментариям к посту, аналогичная ситуация наблюдается по всему району.

«Вода грязная по всему ЧТЗ. Сегодня стояли в очереди за водой к водороботам, люди идут за чистой водой», — написала, например, Татьяна Семочкина.

«Челябинск, Тракторозаводский район, ржавая вода все выходные, и ситуация не меняется, хотя бывало, что после выходных ситуация нормализовалась», — подтвердила другая жительница ЧТЗ, Наталья Вежневец.

«Такая же вода и на Северо-Востоке. Такого, как сейчас, никогда не было», — добавила Татьяна Кузнецова.

Там же на плохое качество воды пожаловались жители Калининского, Ленинского и Центрального районов Челябинска.

В ответном комментарии от лица администрации города Челябинска говорится, что на сегодняшний день в МУП «ПОВВ» работает комиссия, которая отслеживает изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах и «принимает все возможные меры».

«Очень просим вас набраться терпения. По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться», — обратились власти к горожанам.

Проблема ржавой воды преследует многих челябинцев с начала года. Мэрия неоднократно отвечала на их жалобы, что на сетях МУП «ПОВВ» вода в норме, посоветовала обращаться в управляющие компании и объяснила, как вернуть деньги за некачественную услугу. Теплоэнергетическая компания «УСТЭК-Челябинск» также заявила о непричастности к ухудшению качества воды.