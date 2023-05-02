В Челябинске с 4 по 7 мая питьевая вода поменяет цвет из‑за техработ

Специалисты переключат водоводы для строительства станции УФ‑обеззараживания

Коммунальщики будут переключать магистральные водоводы, по которым вода поступает в дома горожан, чтобы обеспечить строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, потребители заметят изменения в цвете воды уже на этой неделе.

«Будет происходить увеличение скорости потока в оставшихся в работе водоводах, из-за чего изменится цветность воды у потребителей. Отключения запланированы на завтра, 3 мая, но поскольку водоводы имеют большую протяженность, поступление воды с измененным цветом несет инерционный характер. Потребители почувствуют изменения в период с 4 по 7 мая», — заявил вице-мэр.

По его словам, городские власти будут в постоянном режиме информировать об отключениях водоводов заранее. Жалобы на мутную воду с ржавчиной распространялись в соцсетях с начала этого года. До этого в мэрии отвечали, что вода соответствует нормам. Там советовали обратиться в управляющую компанию по этой проблеме, а на прошлой неделе власти заявили, что цвет и мутность воды из крана вызваны техническими работами на очистных сооружениях.