СК начал проверку после жалоб жителей Челябинска на ржавую воду

Следователи проверят ответственные лица на качество оказания услуг

Следственный комитет организовал проверку после жалоб жителей Челябинска в соцсетях на ржавую воду, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«По данному факту проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан»,— сообщили в ведомстве.

Ход проверки контролирует глава следственного управления регионального СКР Петр Решетников.

Жители Челябинска с зимы жалуются на некачественную воду из-под крана. Особенно проблема обострилась в последние дни в Тракторозаводском районе: горожанам приходится ходить за водой к водороботам, покупать бутилированную для питья. Ржавая вода к тому же портит сантехнику.

В администрации Челябинска заверили, что в ближайшее время разберутся в обстоятельствах и примут все возможные меры по устранению проблемы. Но подобный ответ звучит уже несколько месяцев.

Кроме того, вчера, 25 апреля, в мэрии предупредили, что качество воды может еще больше испортиться. Из-за техработ в системе «изменится цвет и мутность водопроводной воды».