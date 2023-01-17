«При поддержке Минздрава из областного бюджета на ремонт было выделено более 17 млн рублей. На эти деньги обновлены основной корпус поликлиники на улице Новороссийской, 65, а также филиал на улице Барбюса, 71 и лаборатория на улице Машиностроителей, 32а», — рассказывает главный врач детской городской поликлиники № 6 Сергей Казарин.
Также на базе одного из филиалов поликлиники открыто отделение неотложной медицинской помощи. Кроме того, новые площади получила клинико-диагностическая лаборатория. Для детей Ленинского района открыт современный и высокотехнологичный стоматологический кабинет. Средства на эти цели выделены региональным Фондом обязательного медицинского страхования.
А еще по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» поликлиника получила инновационную ультразвуковую систему экспертного класса.