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/ В Челябинске завершается сезон субботников

В Челябинске завершается сезон субботников

Городская администрация довольна общей картиной.
сегодня в 10:50
  |  Общество

Через 4 дня в Челябинске должны завершиться субботники: городские власти отвели на них несколько месяцев, с 1 апреля по 1 июня. Мусор, появившийся сразу после схода снега, убирали с тротуаров, придомовых территорий, контейнерных площадок, территорий образовательных и медицинских учреждений, общественно-деловых зон, кладбищ. Как отчитались в администрации Челябинска, на полигоне Полетаево организовали время для приезда машин, которые вывозят мусор после субботников. Таким образом удалось не повлиять на работу ЦКС.

Наш оптимизм не разделяет население и управление ЖКХ, которое готовит отчеты губернатору. На картинки, которые мы видим, нельзя отвечать, что все хорошо. — отметил глава Челябинска Владимир Елистратов.

Главе Челябинска доложили, где остаются проблемы.

Есть проблемы на придомовых территориях, нужно поговорить с УК. Проблемы на контейнерных площадках, нужно привести в порядок график ЦКС. И нужно на полигоне, я думаю, установить дополнительный весовой контроль. — рассказал начальник Управления благоустройства Владимир Жучков.

Добавим, что за качеством проведения субботников следят также главы районов Челябинска. Они до конца недели должны будут в письменном виде предоставить информацию о проблемных местах и вероятных способах решения.

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