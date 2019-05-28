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/ Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок

Челябинск разделят на участки, во главе которых будут ответственные за чистоту и порядок

За невыполнение своих обязанностей они могут получить штраф до полумиллиона рублей.
сегодня в 17:32
  |  Общество

В Челябинске нашли способ уберечь город от наплыва мешков с мусором, оставшихся после субботников. Депутаты Городской думы приняли решение дополнить правила благоустройства. Город будет поделен на небольшие участки, за каждым из которых будет закреплен ответственный.

При прохождении этого субботника мы не знали, с кого спосоить, где лежит мусор, на чьей территории, кому эти мешки принадлежат. Теперь территория города будет разграничена, за кем она закреплена. Почему она не убрана, будет с кого спросить. — прокомментировал председатель челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

У каждой территории будет свой владелец: магазин, больница, стройка или любое другое предприятие. Именно они будут следить за чистотой на территории их участков. Тем, кто будет игнорировать свои обязанности, придется заплатить штраф. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей.

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