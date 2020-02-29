Субботник или уроки: нужно ли ученикам убирать школьный двор

Рассказываем о главном весеннем конфликте в родительских чатах.

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Приближается первый день весны, а значит, не за горами время, когда все вокруг начнут выходить на субботники. Однако с каждым годом все большее количество родителей интересует, почему их дети должны убирать листву, если для этого школа нанимает дворника. В каждом общеобразовательном учреждении эти споры решают разными способами.

«Мы предполагаем, что детям 21 века не подходит то, что было раньше, когда мы брали перчатки, грабли и шли убирать листву. Сейчас мы считаем, что такие субботники могут быть только с добровольного согласия законных представителей и желания детей помочь школе. У нас с этим справляется дворник, детям не принято ходить с граблями. Но привлекать детей к работе все же нужно, для этого у нас в школе существуют специальные акции, которые несут большое значение для детей и для родителей. Например, собирать макулатуру, батарейки, помогаем приюту бездомных животных Карена Даллакяна», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ свой способ решения споров директор школы № 112 Ольга Лифинцева.

Как относятся к трудотерапии дети и нужно ли заставлять школьников выходить на борьбу с мусором, вы можете узнать в телепрограмме «Итоги. Время Новостей» сегодня, 29 февраля, в 21:30 на телеканале ОТВ.