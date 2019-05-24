/ Высадить деревья взамен спиленных на улице Дарвина поручил Алексей Текслер

Глава региона ознакомился с планами по строительству развязки и ремонту дороги.

Что ждет улицу Дарвина в ближайшем будущем, рассказали Алексею Текслеру. Он изучил проект развязки на Троицком тракте, узнал, почему планируется расширение дороги на 11 метров, превращение ее в шестиполосную. Алексей Текслер уточнил, когда начнется ремонт моста и назвал его критичным моментом.

Сейчас идет подготовительный этап, мы согласовываем работы. Тут еще железная дорога, высоковольтные линии МРСК. На следующей неделе мы здесь уже ставим свой строительный городок и приступаем к работе. — отчитались Алексею Текслеру.

Алексей Текслер также отметил, что проект подразумевает спил деревьев. Это не устраивает ни жителей района, ни главу Челябинской области. Он сообщил, что вырубка обязательно должна быть компенсирована, причем «долгожителями» крупных пород.