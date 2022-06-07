В Челябинске запретили купаться на трех пляжах

Роспотребнадзор региона проверил качество воды в озерах

Роспотребнадзор Челябинской области проверил качество воды в озерах Челябинска. Результаты исследования показали, что купаться нельзя в трех городских водоемах, сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проведенных в мае 2022 года лабораторных исследований качество воды Шершневского водохранилища (пляж „Шершневский“), озера Первое (пляж „Первоозерный“) и озера Смолино (пляж „Смолинский“) не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Главный государственный санитарный врач Челябинской области направил в адрес глав муниципальных образований и владельцев пляжей предписание улучшить санитарное состояние водоемов.

«Обращаем внимание, что купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, так как качество воды в таких местах не гарантировано. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания», — добавили в ведомстве.

Ранее челябинские врачи рассказали, какие озера и реки подходят для купания. Напомним, в Челябинске определили список разрешенных для купания пляжей и определили места, где это делать запрещено.