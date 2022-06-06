Челябинские врачи рассказали, какие озера и реки подходят для купания

И чем опасны водоемы с утками и водорослями

В Челябинской области определили требования к безопасному с точки зрения здоровья водоему. Часто прекрасный уголок природы воспринимается как идеальное место для купания, но это не так. Врачи областного центра медпрофилактики сегодня, 6 июня, рассказали, как правильно выбрать место для заплыва.



«Безопасно купаться можно только в специально отведенных местах. Не подходят для этих целей водоемы, в которых плавают утки, гуси, а вокруг летают чайки. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевания в виде кожных реакций и дерматита», — рассказали в пресс-службе челябинского областного центра здоровья и медицинской профилактики.

Также медики советуют не лезть в воду, если поверхность озера цветет, а возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для развития паразитов. Например, адолексарии, которые вызывают глистную инвазию.

«Яйца гельминтов, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители болезней могут быть в воде, если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельхозугодья, свалка мусора», — продолжают в учреждении.

Небезопасен для здоровья и отдых на пляже рядом с промышленным предприятием, автомагистралью. С дождем в воду попадают тяжелые металлы, которые обладают токсическим действием.

Напомним, в Челябинске определили список разрешенных для купания пляжей и определили места, где это делать запрещено.