Готовность городских пляжей к купальному сезону проверили в Челябинске

В областном центре действуют 18 пляжей, половина которых бесплатные

На трех водоемах в Челябинске сегодня оборудовано 18 пляжей, половина из которых муниципальные, а значит, отдыхать на них горожане могут бесплатно. Глава города Наталья Котова в среду, 1 июня, проверила их готовность к купальному сезону, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На всех муниципальных пляжах дежурят спасатели и следят за чистотой воды. Так, на пляже «Белый парус» дважды в день убирают мусор. Дно водоема в прибрежной полосе проверено водолазами. Дважды в месяц здесь берут пробы воды.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, за последние три года подобным образом в городе оборудовали 9 муниципальных пляжей.

«Столкнулись с тем, что жителям негде было купаться. Пляжи не были оборудованы, не было спасателей, был большой показатель гибели на воде. Задача, которую я поставила, — это создание муниципальных пляжей. Подбираем те места, которые раньше были точками притяжения для жителей. Оборудуем, делаем дорожки, ставим „грибочки“, биотуалеты, спасательные посты, для того чтобы это были полноценные места отдыха и купания», — прокомментировала глава Челябинска.

Полный перечень платных и бесплатных пляжей в Челябинске вы можете найти в материале Первого областного информагентства. Также в городе определены 33 места, где купаться запрещено.