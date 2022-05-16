Мэрия Челябинска назвала запрещенные для купания места

Под ограничения попали излюбленные выходы к воде на карьерах и озере Смолино

В Челябинске утвердили список запрещенных для купания мест. В него вошли 33 места во всех районах города, кроме Тракторозаводского. У всех закрытых выходов к воде установят информационные таблички, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



Запрещенные несколько выходов к воде на озере Смолино, Синеглазово, на карьерах в Курчатовском и Металлургическом районе, в Шершневском водохранилище и на реке Миасс. Такие места отметили во всех районах города, кроме Тракторозаводского.

Теперь купание в названных водоемах разрешено только на специально оборудованных пляжах, неподготовленные пляжи могут быть опасны для жизни отдыхающих.

Взамен запрещенным местам в Челябинске откроют девять муниципальных бесплатных пляжей, полностью оборудованных для комфортного отдыха.