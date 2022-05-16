В Челябинске утвердили список запрещенных для купания мест. В него вошли 33 места во всех районах города, кроме Тракторозаводского. У всех закрытых выходов к воде установят информационные таблички, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Запрещенные несколько выходов к воде на озере Смолино, Синеглазово, на карьерах в Курчатовском и Металлургическом районе, в Шершневском водохранилище и на реке Миасс. Такие места отметили во всех районах города, кроме Тракторозаводского.
Теперь купание в названных водоемах разрешено только на специально оборудованных пляжах, неподготовленные пляжи могут быть опасны для жизни отдыхающих.
Взамен запрещенным местам в Челябинске откроют девять муниципальных бесплатных пляжей, полностью оборудованных для комфортного отдыха.