В Челябинске зальют каток на дорожках парка имени Терешковой

Идею воплотит компания, реализовавшая подобные проекты на Красной и Дворцовой площадях.

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Каток среди деревьев сделают в челябинском парке имени В. В. Терешковой. Идея о том, чтобы создать пространство для катания на коньках среди деревьев, появилась у губернатора Челябинской области Алексея Текслера и мэра города Натальи Котовой. Поддержать идею и сделать каток, подобный тому, что появляется на ВДНХ в столице, решило руководство Челябинского электрометаллургического комбината.

«Проект реализует компания „Формула льда“, которая создавала катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Питере. Работать ледовые дорожки (с прокатом коньков, раздевалками и так далее) будут с декабря по март», — сообщил начальник Управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Отметим, что ранее подобный каток планировали сделать в сквере на Алом Поле, однако местность сквера не позволяет реализовать данный проект. Поэтому каток среди деревьев появится в парке имени В. В. Терешковой.