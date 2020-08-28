Каток «Уральской молнии» открывается для посетителей с сентября

Всех желающих ждут для массовых катаний.

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Всех любителей катаний на коньках в Челябинске ждет приятный сюрприз. Ведь с 1 сентября для массовых катаний открывается каток «Уральской молнии». Только посетить спортивный объект можно будет лишь при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

«ЛД „Уральская молния“ приглашает гостей и жителей города Челябинска окунуться в атмосферу прохлады и комфорта на катке. И обращает внимание на то, что в соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области „О введении режима повышенной готовности“ и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора», — сообщает администрация «Уральской молнии».

Теперь, как и везде, при посещении катка важно будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Также будет ограничена посещаемость спортивного объекта.

В будни массовое катание будет разрешено лишь с 19 до 21 часа, а в выходные первый сеанс начинается в 13:30, а последний — также в 19:00.