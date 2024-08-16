В Челябинске два автобуса изменили маршруты из-за ремонта трамвайных путей на Теплотехе

Работы начали поздним вечером 15 августа

Автобусы 8 и 18 с 16 августа изменили маршруты своего движения из-за ремонта трамвайных путей возле Теплотехнического института в Челябинске. Обновление узла началось 15 августа в 23:30.

Как сообщает администрация, во время капитального ремонта автобусы не смогут поворачивать с проспекта Победы на улицу Кирова.

8-ой автобус едет в направлении Академика Королева по улицам Каслинской — Калинина — Кирова. В остальном — без изменений.

Автобус 18 объезжает участок ремонта по улицам Кирова и Калинина, Свердловскому проспекту (в направлении Автобусного парка). В остальном — тоже без изменений.

Добавим, что на время работ на Теплотехе трамваи 18 и 22 отменили, а остальные изменили маршруты. № 2 Областная больница — Теплотехнический институт (в режиме челнока), № 3, 14, 16, 20 Чичерина — Депо 2, а № 15 ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал Центральный.

Отремонтировать трамвайный узел планируют до 22 сентября.