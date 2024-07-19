В Челябинске открыто движение трамваев до промпредприятий на Свердловском тракте

Вернулся в строй трамвай № 14

В Челябинске завершился третий этап ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. Жители Северо-Запада снова могут добраться до промышленных предприятий, которые расположены на Свердловском тракте, трамваем, сообщает пресс-служба администрации города.

«Трамвай № 14 ходит теперь от Чичерина до депо. На нем можно доехать до улицы Каслинской и промышленных предприятий на Свердловском тракте», — отмечают в пресс-службе.

При этом по-прежнему отменен трамвай № 19, а трамвай № 18 разворачивается через центр.

Также в мэрии рассказали о ходе работ на других участках.

На Свердловском тракте (от депо № 2 до путепровода через реку Миасс) и на улице Черкасской (от Аральской до шоссе Металлургов) работы выполнены более чем на 65%. Продолжается укладка рельсов.

На конечной ЧМК работы выполнены более чем на 60%, продолжается укладка нового внутреннего кольца.

На улице Цвиллинга (от Тимирязева до проспекта Ленина) работы выполнены на 70%.

На конечной Чичерина завершена укладка двух внутренних колец. Рабочие приступают к работам по двум внешним кольцам. Движение трамваев будет перезапущено с внешних на внутренние кольца.