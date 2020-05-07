В Челябинске полицейские предупреждают о важности самоизоляции

Стражи правопорядка напоминают горожанам о введении масочного режима.

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Челябинск показал самый низкий за время действия ограничений индекс самоизоляции в одноимённом сервисе «Яндекса». Сегодня, 7 мая, показатели столицы Южного Урала составили 1,3 балла. Это означает, что, несмотря на вынужденные ограничения, на улице много людей.



Следствием этого становится работа полиции. Сейчас именно стражи правопорядка ответственны за то, чтобы объяснить жителям Челябинска пользу нахождения дома в период пандемии. Полицейские спрашивают, куда направляются люди и зачем, а после проводят разъяснительную беседу и напоминают, что важно соблюдать режим самоизоляции и надевать маску.

«Я режим соблюдаю. Выхожу из дома один раз в три-четыре дня. Это только за необходимым. За продуктами или бытовыми мелочами. А так — стараюсь быть дома, тем более там внучка. Стараемся дистанционно учится, находить полезные занятия дома и справляться с самоизоляцией», — рассказала сайту «Первый областной» жительница Челябинска Галина Бородина.

Однако не все горожане подходят к режиму самоизоляции ответственно. Как правило это те, кто должен соблюдать карантин. Отметим, что масочный режим в Челябинской области носит рекомендательный характер до 11 мая, а уже с 12-го числа он станет обязательным. Тогда полицейские смогут штрафовать за нахождение в общественных местах без средства защиты.