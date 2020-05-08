Москва и Подмосковье продлили режим самоизоляции до конца мая

Именно там больше всего заболевших коронавирусом.

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7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в городе продлится режим самоизоляции до 31 мая. Но при этом уже вводится первый этап ослабления введенных ограничений.

«Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико. Однако по большей части это связано с увеличением объемов тестирования. Число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась», — резюмировал Сергей Собянин.

Вслед за Москвой режим самоизоляции до 31 мая продлило и Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление о том, что жителям запрещено без надобности покидать свои дома.

Также с 12 мая в Москве, Подмосковье и многих регионах вводится обязательный масочный и перчаточный режим. В столице за несоблюдение этих правил предусмотрен штраф 4 тысячи рублей, который при повторном нарушении может быть увеличен до 5 тысяч.

Именно на Москву приходится самое большое количество зараженных коронавирусной инфекцией в стране. По последним данным, там выявлено более 92 тысяч зараженных. Выздоровело чуть более 9 тысяч человек, 905 скончались.

Многие регионы вслед за Москвой и Подмосковьем будут задумываться о продлении ограничительных мер. Так, предположение было выдвинуто уже в Красноярске. Здесь власти примут окончательное решение в ближайшие дни. Все будет зависеть от динамики заболеваемости.