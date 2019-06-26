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/ В Челябинске зафиксирован рост заболеваемости описторхозом

В Челябинске зафиксирован рост заболеваемости описторхозом

Болезнь возникает при употреблении сырой рыбы.
сегодня в 11:00
  |  Общество

За 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Ежегодно в городе регистрируется от 80 до 110 случаев заболеваемости, при этом взрослые болеют чаще.

Описторхоз — заболевание, которое вызывается мелкими паразитам длиной от 6 до 13 миллиметров. Их называют описторхами. Человек заражается, когда ест сырую и слабо просоленную рыбу семейства карповых.

В июне 2019 года среди жителей города Челябинска зарегистрировано 24 случая описторхоза. Все заболевшие взрослые. Высокий уровень заболеваемости описторхозом в Челябинске и Челябинской области обусловлен наличием на территории области неблагополучных по описторхозу водоемов и сформировавшимся природным очагом в бассейне реки Уй, Увелка. Кроме этого, заражение населения области происходит при употреблении рыбы из наиболее эндемичных по описторхозу территорий: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Томской, Курганской областей. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Роспотребнадзоре.

Заражение описторхами приводит к различным нарушениям здоровья человека, развитию заболеваний печени, поджелудочной железы, анемии, аллергических реакций, способствует проникновению в печень возбудителей инфекционных заболеваний. При этом точное время жизни паразита в организме человека не установлено. Некоторые исследователи считают, что он живет 10−20 лет, другие — что он сохраняется в организме на протяжении всей жизни.

Чтобы избежать заражения описторхозом, в Роспотребнадзоре рекомендуют приобретать рыбу только в установленных местах, не есть сырую, свежемороженую, слабо проваренную или плохо прожаренную рыбу. Также рекомендуется соблюдать методы обезвреживания дома.

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