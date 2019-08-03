В Челябинске нашли предприятие, распространяющее рыбу с описторхозом

Деятельность цеха была приостановлена на 50 дней.

В Челябинске обнаружили предприятие, распространяющее копченую рыбу с описторхозом. Индивидуальный предприниматель организовал деятельность по производству рыбной пищевой продукции с нарушением требований действующего законодательства.

На судебном заседании, директор производства признал свою вину.



«Он арендовал помещение для переработки рыбы. В последующем он узнал, что рыбой, перерабатываемой на его предприятии, отравились люди. Он передал рыбу на исследование, был подтвержден факт ее несоответствия санитарным нормам. Показал, что в настоящее время им предприняты попытки для устранения выявленных нарушений, в частности, им разработана программа производственного контроля на предприятии за соблюдением санитарных правил», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Калининского районного суда города Челябинска.

Судом было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 50 суток.

