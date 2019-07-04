Источник описторхоза выявлен в Челябинске

От заболевания пострадали 33 человека.

Вспышка описторхоза в Челябинске связана с рыбой, купленной в одной торговой точке города. К такому выводу пришли специалисты управления Роспотребнадзора области. Также именно с покупкой рыбы язь в торговой точке связывают заболевание и сами пострадавшие.

Всего в инфекционное отделение Челябинска было госпитализировано 33 человека, один пострадавший лечится амбулаторно. У всех диагностирована средняя степень тяжести. При лабораторном исследовании было установлено, что у 34 заболевших обнаружены антитела к антигенам описторхисов, а у 32 человек — яйца описторхисов.

«Для локализации и ликвидации групповой заболеваемости острым описторхозом среди населения г. Челябинска проведен комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области и ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ в рамках эпидемиологического расследования по случаям заболеваний описторхозом, проведены проверки 9 рыбоперерабатывающих цехов, 4 оптовых складов и 10 предприятий торговли с отбором проб рыбной продукции на санитарно-паразитологические показатели. По результатам исследований в 15 пробах готовой продукции (язь х/к — 10 проб, г/к — 2 пробы, вяленый — 3 пробы) и 8 пробах сырья (язя мороженного) обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса», — рассказали сайту «Первый областной» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

В ходе проверок Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарного законодательства. Предприятиями не организован и не проводится контроль за соблюдением санитарных правил, а также отсутствует техдокументация и инструкции по производству рыбы.

«Помимо этого, предприятиями изготовителями не проведена работа по обоснованию опасных факторов угрожающих безопасности выпускаемой продукции с помощью анализа рисков и их предотвращения в технологическом процессе в критических контрольных точках, следовательно не проводится контроль каждой производственной операции на конкретной стадии технологического процесса, что не обеспечивает изготовление качественной и безопасной продукции», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В отношении трех производителей составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы административных дел в их отношении направлены в суды Челябинска для решения вопроса о приостановлении деятельности.