Вспышка описторхоза в Челябинске связана с рыбой, купленной в одной торговой точке города. К такому выводу пришли специалисты управления Роспотребнадзора области. Также именно с покупкой рыбы язь в торговой точке связывают заболевание и сами пострадавшие.
Всего в инфекционное отделение Челябинска было госпитализировано 33 человека, один пострадавший лечится амбулаторно. У всех диагностирована средняя степень тяжести. При лабораторном исследовании было установлено, что у 34 заболевших обнаружены антитела к антигенам описторхисов, а у 32 человек — яйца описторхисов.
«Для локализации и ликвидации групповой заболеваемости острым описторхозом среди населения г. Челябинска проведен комплекс
В ходе проверок Роспотребнадзор выявил ряд нарушений санитарного законодательства. Предприятиями не организован и не проводится контроль за соблюдением санитарных правил, а также отсутствует техдокументация и инструкции по производству рыбы.
«Помимо этого, предприятиями изготовителями не проведена работа по обоснованию опасных факторов угрожающих безопасности выпускаемой продукции с помощью анализа рисков и их предотвращения в технологическом процессе в критических контрольных точках, следовательно не проводится контроль каждой производственной операции на конкретной стадии технологического процесса, что не обеспечивает изготовление качественной и безопасной продукции», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В отношении трех производителей составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы административных дел в их отношении направлены в суды Челябинска для решения вопроса о приостановлении деятельности.
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