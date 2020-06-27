В Челябинске задержали застрелившего собаку мужчину

В деле разбираются сотрудники полиции.

Послушать 00:00

В Челябинске задержали мужчину, застрелившего минувшим утром собаку. Об этом сегодня вечером, 27 июня, сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Витязь».

«Сотрудники охранного предприятия задержали стрелявшего в беззащитное животное мужчину. Он пытался спрятаться в туалете. После того, как его обнаружили сотрудники охраны, попытался скрыться, но был пойман и обезоружен. Выражаем соболезнования хозяевам погибшего пса. Хочется верить, что данный поступок не останется безнаказанным!»— сообщили в ЧОПе.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром неподалёку от Александровского сада. Хаски по кличке Арчи во время прогулки обнаружил утку и, видимо, решил с ней поиграть. Но, как оказалось, это была добыча находящегося неподалёку мужчины с ружьём. Сначала он начал угрожать хозяйке собаки и её подруге, а затем несколько раз выстрелил в Арчи. Спасти животное не удалось. На место выезжала полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего. Подробнее об ужасающей истории можно узнать в нашем материале.