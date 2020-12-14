В Челябинске заблокировали торги на строительство тренировочного катка «Трактор» из-за жалоб

Аукцион выиграла компания Олега Лакницкого.

ООО «Трест Магнитострой» выиграло контракт на строительство тренировочного катка для воспитанников хоккейной школы «Трактор». Компания Олега Лакницкого предложила выполнить работы за 380,3 млн рублей. Однако поступили две жалобы от иногородних фирм, поэтому УФАС России по Челябинской области приостановило процедуру заключения контракта. Информация размещена на сайте госзакупок.

Жалобы на аукцион в УФАС подали ООО «Сибагротранс» (Барнаул) и группа компаний «Континент» (Орск). «Сибагротранс» считает, что конкурсная документация составлена с ошибками: график выполнения работ не соответствует правилам оформления техзадания. Кроме того, участникам закупки прекратили предоставлять разъяснения более чем за три дня до окончания приема заявок. В «Континенте» отмечают, что в техзадании не прописаны виды и объем работ по строительству. Также в ряде положений контракта отсутствует указание на срок исполнения работ. Заседание комиссии челябинского УФАС по этому вопросу состоится 16 декабря.

Напомним, торги по строительству крытого тренировочного катка рядом с ареной «Трактор» были объявлены в начале декабря. Начальная цена контракта составляла 408,9 млн рублей. Двухэтажный спортивный комплекс должны возвести между улицами Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, проспекта Родионова и Новоградского проспекта. Согласно пояснительной записке к проекту, площадь здания составит 4,8 тыс. кв. м. На первом этаже будут расположены гардероб, ледовая арена, раздевалки, судейские и тренерские помещения с душем, массажный кабинет, буфет. На втором этаже оборудуют спортивные залы, кабинеты для теоретических занятий с подсобными помещениями, кухню и технические службы. Комплекс будет работать по 12 часов семь дней в неделю.

В пресс-службе «Трактора» ранее сообщали, что в здании будут тренироваться воспитанники детской хоккейной школы «Трактор» и команда «Белые медведи».