«Запросто!»: Владимир Путин пообещал юному южноуральцу покататься с ним на коньках

Президент Российской Федерации принял участие в ежегодной акции «Ёлка желаний».

Сегодня, 5 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в ежегодной акции «Ёлка желаний», которая состоялась в ходе онлайн-встречи с финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2020». Президент пообещал исполнить два желания, которые оставили дети на ёлочных украшениях, и одним из них стало желание девятилетнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области.

Юный южноуралец написал, что мечтает побывать на Красной площади в Москве, покататься там на коньках и увидеть, где в Кремле работает Владимир Путин.

«Запросто, сделаем! Вместе покатаемся. Надеюсь, что лёд будет. Считай, что ты уже в дороге»,— ответил Владимир Путин.

В пресс-службе правительства Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили, что организацией поездки займётся министерство социальных отношений.

Второе желание оказалось довольно оригинальным: 10-летний житель Тульской области Александр Колесников написал, что хочет обнять настоящую панду. Владимир Путин сначала пошутил, что нужно спросить у панды, хочет ли она обниматься, а затем добавил, что обязательно подумает, как можно исполнить это желание.