Помимо хоккея в Челябинской области будут развивать фигурное катание

Алексей Текслер рассказал о планах по строительству ледовых катков.

Во время своей поездки в Коркинский район губернатор Челябинской области посетил новую хоккейную коробку в спорткомплексе «Горняк». Здесь когда-то начинал свой спортивный путь мировая звезда Артемий Панарин. Сегодня на коркинском льду растут новые хоккеисты города.

В этом году, благодаря совместному проекту «Трактора» и РМК, был обновлен местный каток. За 2 миллиона рублей была подготовлена площадка, уложено асфальтовое покрытие, установлены современное энергоэффективное освещение и новая хоккейная коробка. Затем по поручению губернатора были выделены дополнительные 800 тысяч рублей для организации и ремонта инфраструктуры нового катка.

Алексей Текслер отметил, что развитию дворового хоккея в регионе в настоящее время уделяется большое внимание. Большую роль в этом движении играет и хоккейный клуб «Трактор».

«ХК „Трактор“ совместно с рядом партнером заключили ряд соглашений, и мы — региональные власти — этому содействуем, помогаем развитию дворового хоккея в регионе. Вы помните, в Миассе при мне было заключено соглашение между местными предприятиями и „Трактором“. Здесь мы сегодня видели, присутствовали, фактически, на открытии катка в Коркино. Это аналогичная совместная программа между РМК и „Трактором“. И так по всему региону, мы будем это развивать», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что развитие регионального хоккея начинается именно с детского спорта. Поэтому для его развития в Челябинской области стараются сделать все возможное. Так в Челябинске планируется строительство тренировочного катка рядом с ареной «Трактор», а в Магнитогорске, рядом с ареной «Металлург» такой объект был возведен уже в этом году.

«Начали в Челябинске стройку Олимпийского центра по хоккею. По сути, по каждому муниципалитету запланированы объекты. Среди них есть и объекты, так называемого, круглогодичного льда. В этом году мы открыли лёд в Кыштыме. Мы уже договорились с Ашинским металлургическим комбинатом о совместном строительстве катка в Аше. Совместно с ЧТПЗ мы начали строительство катка в Озёрске. В следующем году мы начинает строительство в Сатке, уже готова проектная документация. Там будем строить совместно с „Магнезитом“ крытый ледовый стадион», — отметил глава региона.

Новые спортивные объекты помогут развить не только детский хоккей. Губернатор Челябинской области рассказал, что многие юные южноуральцы интересуются фигурным катание. На вновь построенных площадках будет возможность организации обучения и в этом виде спорта.