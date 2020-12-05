В челябинском парке имени Терешковой открылся уникальный каток

Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня, 5 декабря, в челябинском городском парке имени Валентины Терешковой состоялось открытие катка. На мероприятии побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На месте работала корреспондент «Первого областного».

«Я очень рад вместе с вами открыть этот необычный для нашего города каток. Это замечательная идея — кататься на ледовых аллеях среди деревьев с иллюминацией. Мне кажется, этот каток будет местом притяжения всех горожан. Я благодарю руководство Челябинского электрометаллургического комбината, которое выступило в роли инвестора, и городскую администрацию, которая многое сделала для того, чтобы этот проект осуществился»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что Новый год — любимый многими праздник, все ждут его с нетерпением, и, несмотря на пандемию коронавируса, очень хочется новогоднего настроения. И, по мнению губернатора, этот каток поможет окунуться в волшебство уже в начале декабря.

«Дорогие друзья, уверен, что этот проект будет удачным. Уверен, что аналогичные проекты мы будем реализовывать и в других местах города Челябинска, и в целом по региону, и у нас будет замечательная традиция в декабре кататься в парках. Спасибо большое, всех благ и успехов!»— заключил губернатор.

Каток в парке имени Валентины Терешковой действительно уникальный: его общая площадь составляет три тысячи квадратных метров, длина дорожек тоже внушительная — 800 метров. Перепады температуры катку также будут не страшны: лёд искусственный, поэтому не растает даже при нулевой температуре.

Кататься челябинцы и гости города смогут до марта 2021 года.