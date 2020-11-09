В Челябинске за несоблюдение санитарных норм закрыли ещё шесть предприятий

Постановления о закрытии вынесли городские суды.

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Всё больше и больше предприятий и торговых объектов в Челябинске закрывают за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. На прошлой неделе суды вынесли постановление закрыть шесть объектов. Об этом сегодня, 9 ноября, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Управлением продолжается совместная работа с Роспотребнадзором по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях торговли. За эту неделю проверено 437 предприятий, три материала переданы в суд на приостановку деятельности. Всего в судах сейчас находятся материалы по 29 предприятиям, которые могут закрыть за нарушение режима. Надо сказать, к сожалению, мы уже закрыли шесть предприятий за несоблюдение санитарных норм»,— сообщил Олег Извеков.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, на неделе с 2 по 6 ноября за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил в суд поданы материалы на приостановку деятельности от 2 до 90 суток следующих объектов: фитнес-клуба «Атлант» на улице Академика Королева 10 магазина «Добрыня» на Кирова, 1 и магазина «Ермолинские полуфабрикаты» на улице Дзержинского, 3.

По словам Олега Извекова, эта работа не будет останавливаться, специалисты будут и дальше выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности.